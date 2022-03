Deskundigen: klein prijsverschil benzine en diesel opvallend

Dat diesel nu nog maar iets goedkoper is dan benzine, noemen deskundigen opvallend. Volgens marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers is diesel nog nooit duurder geweest dan benzine. Rico Luman, sectoreconoom transport en mobiliteit bij ING, zag diesel de afgelopen twee jaar al richting de benzineprijs stijgen, iets wat sinds de oorlog in Oekraïne is versneld.