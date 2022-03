Kabinet hoopt toegang Oekraïners tot werk snel te versoepelen

Het kabinet hoopt het volgende week eens te worden over stappen om het voor Oekraïense vluchtelingen makkelijker te maken om in Nederland aan het werk te gaan. Mogelijk worden regels versoepeld rond de werkvergunning die werkgevers moeten vragen voor het aannemen van buitenlandse werknemers.

In antwoorden op Kamervragen schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken ‘snel ruimhartige toegang tot de arbeidsmarkt te regelen’. De bewindsvrouw kijkt momenteel ‘op welke manier dit het eenvoudigst geregeld kan worden’.

Ze wijst erop dat sommige Europese landen, anders dan Nederland, geen tewerkstellingsvergunning eisen, of ‘een lichter vergunningsregime’ hanteren, zonder arbeidsmarkttoets. Die toets houdt in dat een bedrijf eerst naar geschikte werknemers moet zoeken in landen in de Europese Economische Ruimte (de EU en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Hoe de regels voor het aannemen van Oekraïense werkgevers er straks precies uit gaan zien, is nog onduidelijk. Volgende week komen betrokken ministers opnieuw bijeen voor crisisbraad. Het kabinet hoopt dan al stappen te nemen richting mogelijke versoepeling van de regels.

Van Gennip benadrukt in een reactie dat Oekraïense vluchtelingen ‘een heel heftige en verdrietige tijd’ doormaken. ‘Laten we hen eerst rust gunnen en de kans geven zich hier veilig en welkom te voelen. Voor de periode daarna gaan we regelen dat zij die dat willen en kunnen hier ook aan het werk kunnen. Ik denk dat zij dan echt welkom zijn op onze arbeidsmarkt.’ Die arbeidsmarkt kampt overigens met grote tekorten.