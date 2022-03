Eerste officiële lentedag van het jaar: 15 graden in De Bilt

Donderdag is de eerste officiële lentedag van het jaar. Volgens Weer.nl werd het om 14.55 uur in De Bilt 15,0 graden. De eerste lokale lentedag werd dit jaar al recordvroeg gemeten. In Maastricht werd het op 1 januari 15,1 graden.

De eerste officiële lentedag is dit jaar precies op tijd. Die valt namelijk gemiddeld op 10 maart. De eerste officiële lentedag komt wel wat later dan vorig jaar. Toen werd het op 20 februari voor het eerst in het jaar warmer dan 15 graden in De Bilt. De vroegste lentetemperatuur ooit in De Bilt werd gemeten op 13 januari 1993. Het werd toen 15,1 graden.

Het is zonovergoten in ons land en de temperatuur kan de komende uren nog iets verder oplopen. Zo wordt het in Noord-Brabant ruim 17 graden.