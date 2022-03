Vergoeding raadsleden flink gestegen sinds vorige verkiezingen

Kandidaat-raadsleden die aankomende gemeenteraadsverkiezingen gekozen worden, krijgen aanzienlijk meer betaald dan vier jaar geleden. Raadsleden verdienen dit jaar minimaal 1081 euro per maand. In de grootste gemeenten loopt dit bedrag op tot zo'n 2650 euro per maand. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus/ANP op basis van gegevens van het statistiekbureau CBS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden krijgen een vaste maandelijkse vergoeding voor het werk dat ze doen. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente waarin zij werken.

Tussen 2018 en 2022 steeg de hoogte van de vergoeding voor gemeenteraadsleden met bijna dertien procent door jaarlijkse indexatie. Daarnaast kan de hoogte van de vergoeding ook stijgen als een gemeente boven een bepaalde inwonersgrens komt. Dat is sinds 2018 het geval geweest in Geldrop-Mierlo, Hellevoetsluis, Barneveld, Haarlemmermeer en Deventer.

Lokale politici

De hoogste vergoeding is voor raadsleden in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam: zij krijgen zo'n 2650 euro per maand. Vier jaar geleden kregen zij nog 2352 euro op hun rekening gestort voor het raadswerk. In de kleinste gemeenten met minder dan 40.000 inwoners krijgen raadsleden veel minder betaald, namelijk 1081 euro.

Lokale politici in gemeenten met tussen de 100.000 en 150.000 verdienen zo'n 1870 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval in de gemeenten Emmen, Leeuwarden en Zwolle. In Haarlem, Enschede, Groningen, Eindhoven en Utrecht ontvangen raadsleden 2175 euro. Dat is de vergoeding voor gemeenten met tussen de 150.000 en 375.000 inwoners.

Vaste onkostenvergoeding

Alleen in de grootste gemeenten krijgen raadsleden genoeg betaald om van rond te komen. "Raadslid zijn is iets dat je doorgaans naast je baan doet", zo schrijft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. "Overdag werken, in de avonduren vergaderen en op je vrije dag op cursus of werkbezoek."

Naast de vaste maandelijkse vergoeding hebben raadsleden ook recht op een vaste onkostenvergoeding. Daarnaast zijn er toelages voor leden van bijvoorbeeld de vertrouwenscommissie, onderzoekscommissie en de fractievoorzitter. Die bedragen zijn niet meegenomen in deze analyse.