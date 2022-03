Maximale tankbedrag bij zelfbedieningspomp naar 200 euro

Weggebruikers kunnen binnenkort per tankbeurt voor maximaal 200 euro tanken bij onbemande zelfbedieningspompen, in plaats van het maximum van 125 of 150 euro dat eerst gold. Volgens Betaalvereniging Nederland hebben de banken daar toestemming voor gegeven na een verzoek vanuit tankstations. De snel gestegen brandstofprijzen waren reden voor het verzoek, omdat daardoor in sommige gevallen de limiet te laag bleek.