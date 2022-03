Finnen kopen Nederlandse defensie- en luchtvaartspecialist

De Nederlandse defensie- en luchtvaartspecialist NEDAERO komt in Finse handen. Het bedrijf uit Zevenaar dat gespecialiseerd is in de fabricage, reparatie en distributie van onderdelen voor vliegtuigen en helikopters, wordt overgenomen door Patria en gaat verder als Patria Netherlands.

NEDAERO levert onder andere onderdelen voor de F16 straaljagers en de multifunctionele NH90 helikopters. Bij het bedrijf werken 35 mensen die allen overgaan naar de nieuwe eigenaar. Onder de paraplu van Patria is het de bedoeling dat het bedrijf verder groeit en ook meer mensen aanneemt.

De Nederlandse onderneming haalt momenteel twee derde van zijn omzet uit de defensietak. Het bedrijf is in Zevenaar ook in Alphen aan den Rijn actief. Financiële details over de overname werden niet bekendgemaakt. De deal moet begin april zijn afgerond.

Patria is voor 50,1 procent in handen van de Finse staat en voor 49,9 procent van het Noorse Kongsberg Defence & Aerospace. Het bedrijf is ook actief in Zweden, Noorwegen, België, Estland en Spanje. Bij Patria werken zo’n 3000 mensen.