Hongarije krijgt voor het eerst vrouw als president

De 44-jarige Katalin Novak is door het Hongaarse parlement gekozen als de nieuwe president. Novak wordt de eerste vrouwelijke president van het land. Ze treedt officieel 10 mei aan als staatshoofd.

Novak is momenteel nog parlementariër en minister en tevens vicevoorzitter van de regerende conservatieve Fidesz-partij van president Viktor Orban. Die partij schoof haar als kandidaat naar voren om Janos Ader op te volgen. Novak kreeg in het parlement 137 stemmen. De kandidaat van de oppositie, Peter Rona, kreeg er 51.

De president in Hongarije heeft een voornamelijk ceremoniële rol, maar kan wetgeving blokkeren of vertragen met een veto of een doorverwijzing naar het constitutionele hof.