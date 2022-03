Rotterdam vangt Oekraïense vluchtelingen op in sporthal Wielewaal in Charlois, waar een noodopvang en doorstroomlocatie is ingericht met een capaciteit van driehonderd opvangplekken. Van daaruit worden ze zo snel mogelijk ondergebracht op twee door de gemeente gehuurde riviercruiseschepen en in hotels in de stad. Andere opvangmogelijkheden worden momenteel met spoed bekeken, aldus de gemeente donderdag.