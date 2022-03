Loekasjenko vrijdag op bezoek bij Poetin

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko reist vrijdag naar Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Het Belarussische staatspersbureau meldt dat de twee leiders de situatie in Oekraïne en de bredere regio zullen bespreken. Ook de economische samenwerking in het licht van de internationale sancties tegen beide landen komt aan de orde. Daarnaast wordt opnieuw gesproken over de relatie tussen beide landen.