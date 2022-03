Van Huffelen: vluchtelingenopvang Curaçao niet houdbaar

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao laat te wensen over en is op termijn niet langer houdbaar, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) in een debat. Ze roept de regering van Curaçao op de omstandigheden voor de vluchtelingen te verbeteren en de mensenrechten te respecteren.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeerde vorig jaar dat Venezolanen op Curaçao worden mishandeld en teruggestuurd naar hun thuisland, terwijl ze daar mogelijk gevaar lopen. Ook zouden gezinsleden van elkaar worden gescheiden. De organisatie riep Nederland op zich meer in te zetten voor de mensenrechten van de vluchtelingen.

Van Huffelen vindt dat Curaçao moet gaan investeren in betere huisvesting en moet zorgen voor voldoende personeel, dagbesteding voor de vluchtelingen en toegang tot advocaten en bezoek. Ook vraagt ze het land om Amnesty toegang te verlenen tot de barakken waar de vluchtelingen worden opgevangen. Binnenkort gaat Amnesty naar Curaçao voor verder onderzoek.

Volgens de staatssecretaris is het probleem groot en is het einde van de vluchtelingenstroom niet direct in zicht. Volgens Amnesty zijn al bijna zes miljoen Venezolanen gevlucht voor de humanitaire crisis in hun thuisland. Venezuela, onder leiding van de uiterst linkse president Nicolas Maduro, gaat gebukt onder een grote economische crisis en tekorten. Curaçao ligt op ongeveer 70 kilometer van de kust van Venezuela.