Ruim 2,3 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben ruim 2,3 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. De teller van het aantal vluchtelingen stond een dag eerder op 2,15 miljoen.

Van hen zijn er meer dan 112.000 afkomstig uit een ander land, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Die heeft een deel van hen geholpen naar hun thuisland terug te gaan. Het gaat om mensen uit landen als Tunesië, Ghana en Libanon.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vlucht 60 procent van de mensen uit Oekraïne eerst naar Polen, voordat ze zich over andere landen verspreiden. Ook andere buurlanden van Oekraïne zien veel vluchtelingen de grens oversteken, met name Hongarije en Slowakije.

Door het aanhoudende geweld blijven mensen Oekraïne massaal ontvluchten. Ook zijn veel mensen in eigen land op de vlucht. In de hoofdstad Kiev is het aantal inwoners ongeveer gehalveerd naar een kleine 2 miljoen, zo heeft de burgemeester gezegd.