Tot nu toe ruim 2600 Oekraïners in de opvang

Het aantal gevluchte Oekraïners dat in Nederland in de opvang zit, loopt langzaam op. Tot donderdag gaat het om 2600 vluchtelingen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid desgevraagd. Woensdag waren dat er nog 2300.

De Oekraïners zitten op verschillende plekken in Nederland waar eerste opvang is geregeld, zoals in de kazerne in Harskamp.

In dit aantal zijn niet de Oekraïners meegeteld die zich in Ter Apel hebben gemeld met een asielverzoek. Het gaat daarbij om een relatief klein aantal; vorige week enkele tientallen.

Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen. Zij mogen in Europa vrij reizen en verblijven voor een bepaalde periode.