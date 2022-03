Nog steeds problemen in jeugdgevangenissen door personeelstekort

Jeugdgevangenissen kampen nog steeds met een tekort aan personeel en mede daardoor aan plaatsen voor jongeren. Het extra geld dat vorig jaar oktober is vrijgemaakt en de maatregelen die zijn getroffen, zijn nog niet echt merkbaar op de werkvloer, melden de vier inspecties die toezicht houden op de justitiële jeugdinrichtingen (jji’s) in een rapport.

De inspecties gingen vorig jaar aan de slag toen bleek dat er een nijpende situatie was ontstaan in de jeugdgevangenissen en er grote zorgen bestonden over de dagelijkse gang van zaken, zoals het toezicht op en de begeleiding van de gestrafte jongeren. Dat heeft gevolgen voor de veiligheid in de jji’s, omdat de kans op incidenten groter wordt.

Volgens de inspecteurs zijn de instellingen wel hard aan de slag gegaan om de problemen aan te pakken, maar is het vooral lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Zowel in de zorg- als de jeugdsector is het moeilijk om aan goed personeel te komen en in te werken.

Omdat er te weinig plekken zijn, bestaat er een wachtlijst voor jongeren die nog hun straf moeten ondergaan. Op 1 februari stonden er 258 jongeren op. Zij zitten nu nog thuis.