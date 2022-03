WoningbouwersNL: meer huizen buiten steden nodig om doel te halen

Om het doel van een miljoen woningen in de komende tien jaar te halen moeten ten minste 363.700 nieuwe huizen worden gebouwd buiten de grote steden. Dit concludeert Republiq, dat in opdracht van vereniging van woningbouwspecialisten WoningBouwersNL onderzoek heeft gedaan naar locaties voor woningbouw in de komende tien jaar.

Op basis van grootschalige data-analyses, expertinterviews en een enquête onder marktpartijen stelt het onderzoeksbureau vast dat er in de huidige plannen genoeg ruimte te vinden is voor 1 miljoen woningen. Er zal dan echter overal in Nederland bijgebouwd moeten worden, zowel in grote als in kleine gemeenten, maar vooral in middelgrote regio’s. 45 procent van de woningbouw zal de komende tien jaar daar moeten plaatsvinden om de doelen te halen.

Het zal echter niet eenvoudig zijn om voldoende locaties voor een miljoen nieuwe huizen te vinden. Met name gezien het feit dat er in de afgelopen tien jaar gemiddeld slechts 56.500 woningen per jaar zijn bijgekomen. Het onderzoek laat volgens Coen van Rooyen, algemeen directeur van WoningBouwersNL, duidelijk zien dat de focus op alléén binnenstedelijk bouwen losgelaten zal moeten worden.

Beperkte capaciteit

Ook doet het onderzoek een aantal minder gebruikelijke beleidsaanbevelingen. Zo blijkt uit het rapport dat de capaciteit om via transformatie tot nieuwe woningen te komen, vrij beperkt is. Uit de transformatie van kantoren kunnen de komende tien jaar nog 15.000 woningen ontstaan, terwijl het kabinet rekent op 150.000 woningen.

In de transformatie van maatschappelijk vastgoed ontstaan daarentegen kansen. Zo dalen bijvoorbeeld de komende jaren door de vergrijzing de leerlingenaantallen, waardoor scholen en sportvoorzieningen leeg komen te staan. Op deze plekken ontstaat ruimte voor minimaal 62.000 woningen.

De binnenstedelijke woningbouwproductie zal de komende jaren vooral bestaan uit herstructurering van verouderde industrie en wijken. Dit leidt mogelijk tot 272.000 nieuwe woningen. Door extra huizen toe te voegen aan woonwijken waar al veel groen aanwezig is kunnen maar liefst 244.000 woningen worden gerealiseerd. De kanttekening hierbij is echter dat er vooral in kleine en middelgrote gemeenten hiervoor weinig ruimte is.