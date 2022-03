Omikron drukte herstel luchtvaart bij aanvang van 2022

Vanwege de omikronvariant werden door veel landen weer reisrestricties ingesteld. De vergelijking op maandbasis werd daarbij aangepast voor seizoensinvloeden.

De IATA benadrukt dat het herstel ondanks omikron wel doorzette. Op jaarbasis steeg de vraag naar tickets in januari met 82 procent. IATA-topman Willie Walsh is blij dat steeds meer landen inzien dat reisrestricties de verspreiding van het virus niet tegenhouden. Daarbij leek de druk op zorg, ondanks het hoge aantal besmettingen, niet heel veel groter te worden.

Toename

In Europa nam de vraag naar tickets op jaarbasis met 225 procent toe. Vliegtuigen zaten in doorsnee voor twee derde vol en de capaciteit nam met 129 procent toe.

In Noord-Amerika werd in januari dit jaar bijna 150 procent meer gevlogen dan dezelfde maand een jaar eerder. Maar op maandbasis was de groei wel minder. In december lag de vraag naar tickets 185 procent boven het niveau van een jaar eerder. Het beeld in Azië en het Midden-Oosten was vergelijkbaar met dat van Noord-Amerika.