Makelaars waarschuwen dat huurmarkt verder in de knel raakt

De markt voor huurwoningen in de vrije sector raakt steeds meer in de knel. Daarvoor waarschuwt makelaarsorganisatie NVM na een nieuwe analyse. Het tekort aan huurwoningen lijkt nijpender te worden, nu expats ook weer terugkeren op de markt en prijzen op de koopmarkt ook steeds verder oplopen. Daardoor zijn er nog meer mensen op zoek naar een huurwoning.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is sprake van een ‘vicieuze cirkel’ van weinig aanbod van huurwoningen en een almaar groeiende vraag. Daardoor zouden de huren die worden gevraagd ook verder omhoog gaan, terwijl de aangeboden woonoppervlaktes kleiner worden om zo de huurprijzen van nieuwbouw te kunnen beperken.

De makelaarsvoorman wijst er ook op dat toenemende wet- en regelgeving alleen maar lijkt te zorgen voor verschuivingen binnen de woningvoorraad en dat dit niet echt bijdraagt aan het vergroten van het aanbod. ‘Sterker nog, het beperkt institutionele en particuliere beleggers juist in hun investeringen in deze sector’, geeft Hoes aan.

Bouwproductie

Hij roept de landelijke en gemeentelijke politiek daarom nogmaals op om met plannen te komen om de bouwproductie op te schroeven. ‘Alleen dan komt de doorstroming op gang en komen vraag, aanbod en prijzen geleidelijk weer in evenwicht.’

Het onderzoek waar hij naar verwijst is gedaan door de NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL), de brancheorganisatie van vastgoedmanagers. Het rapport schetst een beeld van de situatie in 2021 en zet deze af tegen voorgaande jaren.

VGM NL-voorzitter Sander Groot vult aan dat de bereidheid van beleggers om te investeren in de huurmarkt op zich groot is. Maar dit zou dan wel mogelijk moeten zijn tegen een reëel rendement voor de lange termijn. ‘De programma’s voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen lijken juist meer regulering te stimuleren in plaats van ruimte te geven aan mogelijkheden’, constateert hij.