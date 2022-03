Horeca wil af van laatste coronamaatregelen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat het kabinet de laatste coronamaatregelen gaat schrappen. Vooral de quarantaine- en isolatieplicht leiden volgens de brancheorganisatie tot problemen voor de sector. Na een positieve coronatest geldt een isolatieplicht van minstens vijf dagen, ook als iemand geen klachten heeft. "Dit zorgt voor onnodig ziekteverzuim waarmee de verdiencapaciteit in de horeca ernstig wordt beperkt", aldus KHN in een toelichting.

Er gelden ook nog andere restricties voor de horeca. Zo mogen clubs sinds eind februari volgens de normale sluitingstijden open maar voor gelegenheden waar meer dan vijfhonderd mensen samenkomen is wel een negatieve coronatest vereist. Dat is het zogenoemde 1G-testbeleid.

Het kabinet heeft in de afgelopen weken onder meer het coronatoegangsbewijs grotendeels afgeschaft. Mensen hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en hoeven onder meer in cafés geen mondkapje te dragen. In de delen van het land waar veel mensen carnaval vieren, zijn nu een paar grote brandhaarden ontstaan, zoals in Den Bosch. Landelijk loopt het aantal positieve tests op.

Het kabinet besluit volgende week of de volgende stap in de versoepelingen van de maatregelen kan worden gezet. Het 'weegmoment' is op 15 maart. Naast de eerder genoemde maatregelen geldt er onder meer nog een advies om maximaal de helft van de tijd op kantoor te werken. Daarnaast is het nog verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer en op plekken als vliegvelden.