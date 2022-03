Overleg tussen buitenlandministers Oekraïne en Rusland van start

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en zijn Russische collega Sergej Lavrov zijn in gezelschap van de Turkse collega Mevlut Cavusoglu in de Turkse badplaats Antalya bijeengekomen. Sinds Rusland Oekraïne vorige maand binnenviel is er geen contact op dit hoge niveau meer geweest tussen de oorlogvoerende landen. Wel zijn in Belarus drie gespreksrondes geweest tussen delegaties uit beide landen.

De Turkse gastheer hoopt op ‘een keerpunt’ in de strijd en op ‘een belangrijke stap richting vrede’. Koeleba zei dat hij er niet veel van verwacht. De ontmoeting is aan de vooravond van een meerdaagse conferentie die Antalya Diplomacy Forum heet.