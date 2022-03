VK kijkt naar versoepelen visumregels voor Oekraïners

Gevluchte Oekraïners mogen nu alleen met een visum het VK betreden. Volgens minister James Heappey, die over de Britse krijgsmacht gaat, verkent binnenlandminister Priti Patel opties om Oekraïners makkelijker toegang tot het land te verschaffen. Patel wordt volgens Sky News door andere ministers onder druk gezet.

De Britse nieuwszender meldt ook dat ongeveer duizend Oekraïners een visum toegewezen hebben gekregen. Het is niet duidelijk hoeveel aanvragen er zijn ingediend, maandag waren het er nog 17.700. De overheid heeft niet genoeg personeel om alle verzoeken snel te verwerken.

Vluchtelingen in Polen hebben te horen gekregen dat ze twee weken moeten wachten op een afspraak voor een Brits visum. Bij het Franse Calais, waar een veerboot naar Engeland vaart, hebben Oekraïners de opdracht gekregen naar Parijs of Brussel te gaan om daar formulieren in te vullen.