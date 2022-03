Rusland noemt aanval op ziekenhuis Marioepol nepnieuws

Berichten dat Rusland een functionerend ziekenhuis in Marioepol heeft aangevallen zijn nepnieuws. Dit zei een Russische gezant bij de Verenigde Naties, Dmitri Polianski. Het is volgens hem verontrustend dat zelfs de VN dergelijk nepnieuws verspreidt.

De permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de VN, Vasili Nebenzja, zei dat rechtsextremistische milities een kraamkliniek hadden ontruimd om vanuit het pand te vuren. De stelling van onder anderen VN-chef António Guterres en de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat er een kinderziekenhuis door Russen is gebombardeerd, is volgens hem volslagen onzin. De lokale autoriteiten hebben gezegd dat bij die aanval drie mensen zijn gedood, inclusief een kind.

Naast Oekraïense strijdkrachten vechten milities van extremistische partijen zoals de Rechtse Sector en het Azov-bataljon. Volgens Rusland gebruiken die extremisten burgers als menselijk schild en verwoesten ze infrastructuur inclusief woningen en scholen. Ze vrezen onder meer de komst van radicale milities uit de pro-Russische afgescheiden regio’s in Donetsk en Loehansk. Die hebben volgens het Russische ministerie van Defensie inmiddels een aantal wijken in het westen en in het oosten van de havenstad ingenomen.