Shell, IKEA en Toyota op Russische lijst voor nationalisatie

Rusland heeft een lijst met westerse bedrijven opgesteld die genationaliseerd zouden kunnen worden. Op die lijst met 59 namen staan onder meer olie- en gasconcern Shell, autoproducenten Volkswagen en Toyota en meubelwarenhuis IKEA, meldt het Russische nieuwsagentschap Izvestia. De reden daarvoor is dat de ondernemingen zich terugtrokken uit het land vanwege de oorlog in Oekraïne, volgens het Kremlin zonder garanties te geven aan consumenten.

De lijst kan nog worden uitgebreid met meer bedrijven, zei Oleg Pavlov van het Openbaar Consumenten Initiatief, dat de lijst samenstelde. Die is al naar de regering gestuurd. Maar als meer bedrijven stoppen met zakendoen in het land en Russische consumenten zonder garanties achterlaten, komen die volgens Pavlov ook op de lijst te staan.

Eerder nam de regering in Moskou een wetsvoorstel aan om bedrijven die voor meer dan 25 procent in handen waren van buitenlanders uit zogeheten ‘onvriendelijke naties’ onder curatele te stellen. Bedrijven kunnen die curatele voorkomen door binnen vijf dagen na aankondiging de activiteiten te hervatten of hun aandelen te verkopen, stelde Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin, eerder. Dan moeten de activiteiten en werknemers wel behouden blijven.

Gebeurt dat niet dan wordt er een tijdelijk bestuur voor drie maanden aangesteld door een rechter en de bedrijfsbezittingen en -activiteiten ondergebracht in een nieuwe onderneming. Na afloop van die drie maanden worden de aandelen in de nieuwe organisaties dan geveild. Voor de bedrijven op deze lijst zou eenzelfde regeling kunnen gaan gelden.