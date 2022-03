Achmea heeft zeer beperkte beleggingen in Rusland en Oekraïne

Verzekeraar Achmea zegt het verloop van de gebeurtenissen in Oekraïne, de internationale maatregelen en de economische impact hiervan op de financiële markten en de inflatie nadrukkelijk te volgen. De omvang van de beleggingen in Rusland, Oekraïne en Belarus van Achmea zijn echter zeer beperkt, meldt het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Zilveren Kruis bij de jaarcijfers.

De impact van de opeenvolgende stormen die Nederland in februari 2022 troffen is volgens de verzekeraar nog niet exact aan te geven en maakt geen onderdeel uit van de resultaten over 2021. Eerste inschattingen van het schadebedrag gaan richting de 200 miljoen euro. Na herverzekering bedraagt de impact op het resultaat ongeveer 100 miljoen euro. Deze impact wordt opgenomen in de resultaten over de eerste helft van 2022.

De onwerkelijke situatie in Oekraïne laat volgens topvrouw Bianca Tetteroo zien hoe weinig vanzelfsprekend ‘vreedzaam samen leven’ eigenlijk is en ‘hoe kwetsbaar we als samenleving en als mens zijn’. De situatie in Oekraïne staat volgens haar natuurlijk in schril contrast met de ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, waar het afgelopen jaar wederom in het teken stond van het coronavirus.

Dalend resultaat

Achmea zag het resultaat in 2021 dalen tot 585 miljoen euro, van 630 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat uit de zorgactiviteiten viel flink lager uit. Dat werd met name veroorzaakt doordat de verzekeraar de reserves gebruikte om de premiestijging voor 2022 te beperken. Het aantal zorgklanten steeg mede hierdoor met ongeveer 300.000 naar 5,1 miljoen in 2022.

Het resultaat van Schade & Inkomen Nederland nam in 2021 licht toe. Een hogere schadelast door sneeuwstorm Darcy begin 2021 en de overstromingen in Limburg afgelopen zomer werd daarbij gecompenseerd door een verbeterd resultaat bij inkomensverzekeringen en minder inbraak- en verkeersschades tijdens de coronapandemie.

Achmea heeft in 2021 ook de duurzaamheidsambities aangescherpt. Deze ambities zijn een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale beleggingen in 2040 en een klimaatneutrale verzekeringsportefeuille uiterlijk in 2050.