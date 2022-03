Aandacht voor Boskalis op naar verwachting lagere beurs Amsterdam

HAL heeft 32,50 euro per aandeel over voor Boskalis, 28 procent meer dan de slotkoers van het aandeel op woensdag. Daarmee wordt Boskalis als geheel 4,2 miljard euro waard. HAL hoeft daar veel minder voor te betalen, want de investeerder had de afgelopen jaren al een belang van meer dan 46 procent in Boskalis opgebouwd.

De Europese beurzen staan overwegend voor een lagere opening. Woensdag gingen de meeste graadmeters nog stevig omhoog. Ook in Azië stegen de aandelenbeurzen donderdag nog. Dat had onder meer te maken met een stevige daling van de olieprijzen, al stijgen die inmiddels weer. Ook hoop op een mogelijk staakt-het-vuren in Oekraïne speelde mee. De buitenlandministers van Rusland en Oekraïne treffen elkaar in Turkije.

Rentebesluit ECB

Verder kijken de beurzen uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Waar eerder werd verwacht dat de bank zijn steunmaatregelen vanwege de hoge inflatie wellicht nog wat sneller af zou bouwen, is dat door de oorlog in Oekraïne veranderd. De inflatie blijft enerzijds mogelijk langer hoog, wat ingrijpen van de ECB zou bespoedigen. Anderzijds krijgt de economie van de eurozone mogelijk een klap en is verdere ondersteuning door de centrale bank mogelijk noodzakelijk.

Elders in Europa viel Bayer op. Het Duitse chemiebedrijf verkoopt de tak met middelen voor het bestrijden van overlastgevende dieren als knaagdieren en insecten aan investeerder Cinven. Die betaalt daar 2,4 miljard euro voor. Bayer had het onderdeel vorig jaar al in de etalage gezet.

De olieprijzen zitten weer in de lift na de sterke prijsdaling van woensdagavond. Toen ging er meer dan 10 procent van de prijs af. Amerikaanse olie kostte inmiddels weer 1,7 procent meer op 110,58 dollar per vat. Brentolie werd 2,9 procent duurder en werd voor 114,37 dollar per vat verhandeld.