Disney geeft na commotie over wet 5 miljoen dollar aan lhbti’ers

Disney gaat 5 miljoen dollar (omgerekend zo’n 4,5 miljoen euro) doneren aan de Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van lhbti’ers te beschermen. Deze week werd er in Florida een wetsvoorstel aangenomen dat basisscholen verbiedt om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben. Dat zorgde voor de nodige ophef. Ook Disney kreeg kritiek omdat het bedrijf zich op de vlakte hield in deze kwestie.

Toen er voor het eerst gesproken werd over de zogenoemde Don’t Say Gay-wet in Florida, sprak Disney zich in eerste instantie niet hardop uit. Dat was opvallend, aangezien het bedrijf in het verleden vaker steun heeft uitgesproken voor de lhbti-gemeenschap. Woensdag doorbrak topman Bob Chapek de stilte en beloofde hij om de lhbti-gemeenschap alsnog te steunen via deze donatie. Ook zei hij met de republikeinse gouverneur van Florida in gesprek te gaan over ‘de zorgen’ die Disney heeft over de nieuwe wet.

‘De gouverneur heeft naar onze zorgen geluisterd en zal met mij en lhbti-leden van ons team in Florida gaan zitten om het hierover te hebben’, zei Chapek volgens vakblad Variety tijdens een aandeelhoudersvergadering. In diezelfde meeting werd overigens ook ingestemd met een onderzoek naar de loonkloof tussen afkomst en geslacht binnen het entertainmentbedrijf. Eerder stonden aandeelhouders nog negatief tegenover zo’n onderzoek.