De Nederlandse inflatie is vorige maand uitgekomen op 6,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de eerste daling sinds midden vorig jaar toen de energieprijzen begonnen te stijgen. Die toename lag in februari echter wat lager dan in januari, toen de inflatie voorlopig piekte op 6,4 procent.

Inmiddels zijn de prijzen voor gas en olie verder gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.