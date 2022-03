Tientallen landen willen tv-serie met Zelenski uitzenden

De comedyserie Servant of the People, waarin de Oekraïense president Volodimir Zelenski een hoofdrol speelt, is volgens de Zweedse distributeur ervan al door vijftien partijen aangekocht. Met zeker twintig andere zenders en streamingdiensten wordt momenteel onderhandeld over de uitzendrechten.

De reeks uit 2016 is al te zien bij onder meer het Britse Channel 4, ANT 1 in Griekenland en PRO TV in Roemenië. Mede-oprichter van distributeur Eccho Rights, Nicola Soderlund, zegt tegen persbureau AFP dat er vanuit de hele wereld aanvragen binnenkomen.

‘We onderhandelen momenteel met Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en Netflix’, zegt Soderlund. In Italië zouden vier zenders strijden om de rechten. Volgens de distributeur gaat het in zekere zin om solidariteit met de Oekraïners ‘maar tegelijkertijd wil iedereen uit nieuwsgierigheid zien wie Zelenski is’.

Servant of the People is een satirische en fictieve serie waarin een gewone man (Zelenski) uitgroeit tot een heldhaftige en aanbeden leider. Er zijn in totaal drie seizoenen van gemaakt. ‘De serie is een komedie, maar ook een belangrijk document over waar Zelenski vandaan komt’, zegt Soderlund, die Zelenski meerdere keren ontmoette en hem omschrijft als ‘een man vol goede en gekke ideeën’.