Netbeheerders: energieplannen gemeenten te weinig concreet

Om tegen 2030 een CO2-reductie te hebben gerealiseerd van 49 procent en 1,5 miljoen huizen te hebben verduurzaamd, zoals in de klimaatdoelen staat, zouden jaarlijks 187.500 huizen van het gas af moeten menen de netbeheerders. In 2050 gaat het om 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen die van het aardgas af moeten zijn.

In de visies van de gemeenten staat hoe zij tot 2030 te werk gaan. Dan gaat het naast het aardgasvrij maken van huizen ook om de ontwikkeling van warmtealternatieven en wat dit kost. Deze informatie is ook voor netbeheerders van belang, om bijvoorbeeld een inschatting te kunnen maken van de werkzaamheden en wat ervoor nodig is.

Elektriciteitsnetten

Problemen die nu bijvoorbeeld al spelen, maar waar de plannen nog op zich laten wachten, is de grote druk op de elektriciteitsnetten. Dat komt bijvoorbeeld doordat huishoudens ervoor kiezen om elektrisch te gaan koken, zonnepanelen op het dak leggen of een laadpaal voor de elektrische auto installeren. Daarbij is er sprake van een ‘chronisch tekort’ aan gekwalificeerde technici, een tekort aan openbare ruimte en schaarste van materialen. ‘Daarom kan niet alles tegelijk en niet alles in één keer’, waarschuwen de netbeheerders.

Volgens de netbeheerders heeft 53 procent van de gemeenten nog geen concreet plan opgesteld. In een derde van de gevallen gaat het om een globale planning, maar worden er geen concrete jaartallen genoemd. De netbeheerders willen gemeenten bijstaan met het opstellen van concrete plannen te komen. De publicatie van de analyse van de netbeheerders valt samen met het congres van het Programma Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein dat donderdag wordt gehouden.