ABN AMRO: oorlog raakt inflatie maar zorgt nog niet voor recessie

De oorlog die woedt in Oekraïne betekent onder andere slecht nieuws voor de inflatie. Volgens een nieuwe berekening van ABN AMRO kan het gemiddelde prijspeil dit jaar met dik 5 procent stijgen. De hoge inflatie is niet alleen het gevolg van de hogere energiekosten, ook voedingsmiddelen en industriële goederen worden duurder. Dit raakt aan de koopkracht, maar zal niet leiden tot een recessie.

De oorlog noopte ABN AMRO om eerdere ramingen bij te stellen. Ook omdat veel bedrijven hun banden met Rusland verbreken en het land een reeks van sancties opgelegd kreeg. In het nieuwe basisscenario van de bank, waarbij de schokken op de energie- en grondstoffenmarkt een jaar aanhouden, wordt op een economische groei van 3 procent gerekend. Volgend jaar zal dat 1,6 procent zijn. Daarbij is met name begin dit jaar sprake van inhaalgroei in de nasleep van de coronacrisis. De impact van de oorlog sijpelt later dit jaar in de cijfers, zo is de verwachting.

Dat Nederland niet in een recessie zal komen ligt volgens ABN AMRO aan een aantal zaken. Ten eerste is zelfs bij een aantal vlakke kwartalen al sprake van groei. Begin dit jaar golden in Nederland bijvoorbeeld nog de zwaarste coronarestricties in de eurozone. Toen die eraf gingen was er sprake van een grote toename van de private consumptie. Daarnaast hebben veel Nederlanders voldoende buffers opgebouwd om hogere prijzen aan te kunnen. Wat ook meehelpt is de arbeidsmarkt die momenteel krap is. Dat zorgt voor ‘een zeker comfort’ die een omslag van het sentiment voorkomt.

ABN AMRO waarschuwt dat de impact op de economie bij een zwaarder scenario, waarbij Europa geen gas geleverd meer krijgt van Rusland, een stuk heftiger is. Daarbij rekent de bank op verstoringen die tot wel twee jaar kunnen aanhouden. Op dat moment zullen gasleveringen gerantsoeneerd moeten worden. De inflatie zal nog verder stijgen en verder zal Europa te maken krijgen met een recessie. Wat daarbij meespeelt is dat centrale banken beperkt zijn in hun mogelijkheden de inflatie te beteugelen. Evengoed zullen regeringen op dat moment alles op alles zetten om de impact te verzachten.