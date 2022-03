VS schat dat tot 6000 Russische militairen zijn omgekomen

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris schat dat tijdens de invasie in Oekraïne tussen de vijf- en zesduizend Russische soldaten om het leven zijn gekomen. In een interview met CBS News erkent de functionaris echter dat het ‘moeilijk is om de schatting te maken’. Het werkelijke aantal gestorven Russische soldaten zou ook ‘dichterbij 3500 kunnen liggen’.

Desondanks spreekt de functionaris van een ‘zeer aanzienlijk aantal slachtoffers’, ook bijvoorbeeld in vergelijking met de verliezen die geleden werden in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel Russische soldaten gewond zijn geraakt, kon de functionaris niet zeggen, maar een vuistregel is volgens CBS News dat dit aantal drie keer zo hoog is als het aantal doden.

Oekraïne beweert dat 12.000 Russische militairen in de afgelopen twee weken om het leven zijn gekomen. Het Kremlin stelt dat het om 500 soldaten gaat. Geen van deze claims kan onafhankelijk geverifieerd worden.