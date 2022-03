Nieuwe cao voor deel zorgpersoneel

Zorgbonden hebben in de nacht van woensdag op donderdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor werkenden in de verpleeghuiszorg, de wijkverpleging en de thuiszorg (VVT), meldt vakbond NU’91. De zorgwerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 6,25 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen en de zeggenschap te vergroten.