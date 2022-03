Zelenski: aanval op kinderziekenhuis is ‘ultiem bewijs genocide’

De luchtaanval die Rusland uitvoerde op het kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol is volgens president Volodimir Zelenski ‘het ultieme bewijs van genocide’. In een gedeeltelijk Russischtalige toespraak sprak Zelenski van een ‘oorlogsmisdaad’.

De luchtaanval op het kinderziekenhuis heeft enorme verwoesting veroorzaakt en zeker 17 mensen zijn gewond geraakt, bevestigde Zelenski nadat dat eerder door lokale autoriteiten was gemeld. Doordat het luchtalarm voorafgaand aan het bombardement klonk, zouden veel medewerkers en patiënten naar de schuilkelder zijn getrokken, maar nog altijd zouden er kinderen onder het puin liggen.

‘Een kinderziekenhuis, een kraamafdeling. Hoe heeft dat Rusland bedreigd? Waarom is Rusland zo bang voor ziekenhuizen en kraamafdelingen dat het die vernietigt? Is dit de denazificatie van een ziekenhuis?’, sprak Zelenski in het Russisch. Vervolgens noemde hij het bombardement in het Oekraïens ‘meer dan wreed’.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende volgens het Franse persbureau AFP de aanval op het kinderziekenhuis niet. De woordvoerder stelde dat ‘Oekraïense legereenheden het ziekenhuis gebruikten als uitvalsbasis’.