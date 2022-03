Groei voor transportsector, herstel personenvervoer blijft achter

De transportsector in Nederland heeft vorig jaar meer omzet behaald dan voor het begin van de coronacrisis. Maar verschillende bedrijfstakken, zoals luchtvaartmaatschappijen of spoorvervoerders, bleven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) achter met het herstel doordat er veel minder passagiers het vliegtuig of de trein instapten.