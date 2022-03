Burgemeester Marioepol: meer dan 1200 burgerdoden sinds invasie

Minstens 1207 inwoners van de Zuid-Oekraïense havenplaats Marioepol zijn omgekomen door het militaire geweld in de stad sinds het begin van de Russische invasie. Dat meldde de burgemeester van de stad in een op Telegram gepubliceerde video.

Woensdag werd Marioepol opgeschrikt door een aanval op het plaatselijke kinderziekenhuis, waarbij zeventien ziekenhuismedewerkers gewond raakten, maar niemand het leven liet. De locoburgemeester van Marioepol had het toen nog over 1170 omgekomen burgers in de belegerde stad. Daarvan zouden er 47 woensdag zijn begraven in een massagraf, waarvan ook foto’s circuleren op sociale media. Over de omstandigheden in de havenstad zei de locoburgemeester: ‘Mensen zitten zonder water, verwarming, elektriciteit en gas. Inwoners smelten sneeuw om iets te drinken te hebben.’