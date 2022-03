Sony staakt PlayStation-verkopen in Rusland

Techconcern Sony is gestopt met de verkopen van PlayStation-spelcomputers en -software in Rusland. Daarmee is de Japanse onderneming de volgende in een rij van grote merken die zich uit Rusland terugtrekt vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens deskundigen is de PlayStation de populairste spelcomputer in het land.

Een vertegenwoordiger van Sony’s videogame-afdeling zei woensdag in een verklaring tegen zakenzender CNBC dat het bedrijf alle software- en hardwaretransporten in het land heeft opgeschort. Ook de lancering van de nieuwe racegame Gran Turismo 7 is opgeschort. De PlayStation Store zal ook niet langer beschikbaar zijn in Rusland. ‘Sony Interactive Entertainment (SIE) sluit zich aan bij de wereldwijde gemeenschap in de oproep voor vrede in Oekraïne’, aldus het bedrijf.

Sony heeft verder 2 miljoen dollar gedoneerd voor humanitaire hulp aan VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en non-profitorganisatie Save the Children om de slachtoffers van de tragedie te ondersteunen.

Een hele reeks merken van McDonald’s tot Coca-Cola, hebben hun activiteiten in Rusland stopgezet wegens de verontwaardiging over de invasie van Oekraïne. Eerder zeiden ook gamemakers als Electronic Arts en CD Projekt de verkopen van games en content in Rusland en Belarus te blokkeren. Ook Sony-concurrent Microsoft, maker van de Xbox-consoles keerde Rusland eerder al de rug toe. Ook Fortnite-maker Epic heeft de handel met Rusland opgeschort.