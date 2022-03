Dassen: Volt geeft gevolg aan vonnis, gaat om tafel met Gündogan

De jonge partij Volt draait het schorsen en het uit de fractie zetten van Kamerlid Nilüfer Gündoğan terug, zegt partijleider Laurens Dassen in reactie op het vonnis van de rechter. Dassen en Gündoğan gaan zo snel mogelijk met elkaar om tafel.

Dassen gaf toe dat de rechter de partij "op de vingers heeft getikt". Hij gaf aan met Gündoğan te hebben gesproken en zijn excuses aangeboden te hebben. Beiden zijn bereid om onder begeleiding van een bemiddelaar met elkaar om tafel te gaan.

In februari kwamen bij de partij een reeks meldingen binnen van grensoverschrijdend gedrag van Gündoğan. In afwachting van het onderzoek werd Gündoğan in eerste instantie geschorst. Daarna zette Volt haar de fractie uit.

De rechter oordeelde woensdag dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". Dassen had van tevoren al aangegeven het vonnis op te volgen.