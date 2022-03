Nog duizend containers voor Rusland op kade in Rotterdam

In de Rotterdamse haven staan nog zo’n duizend containers op de kade die bestemd zijn voor Rusland. De containers mogen nog niet door vanwege de sancties die tegen Rusland en Belarus zijn ingesteld of verscherpt om de oorlog in Oekraïne. In totaal werden vorige week zo’n 6000 containers tegengehouden, waarvan er nu dus nog zo’n duizend over zijn, aldus de logistieke ondernemersorganisatie evofenedex die zich baseert op cijfers van de Douane.

Arno Kooij, directeur Enforcement Policy and International Affairs van Douane Nederland, legt aan de ondernemersorganisatie uit dat bepaalde zendingen nog wel naar Rusland mogen. Zo werden van de geblokkeerde containers als eerste die met levensmiddelen vrijgegeven. Daarna ging het om containers met goederen die niet op de sanctielijst staan. ‘Dan blijft er een aantal containers over waar twijfel over is en waar bijvoorbeeld aanvullende informatie over is opgevraagd’, aldus Kooij.

De sancties hebben de douane met extra werk opgezadeld. Vooralsnog gaat het volgens Kooij vooral om een administratieve klus, waarvoor extra mensen zijn ingezet. Dat is wel ten koste gegaan van andere werkzaamheden. De douane roept bedrijven die nog exporteren naar Rusland op de informatie van de zending op orde te hebben. Bij twijfel gaat een container niet door. De verwachting is dat het goederenaanbod naar Rusland verder zal dalen.