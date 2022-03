Koopjesjagers slaan toe op beurzen, ING en ABN AMRO bij koplopers

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met grote winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam eindigde de AEX-index met een winst van 4,8 procent op 688,33 punten. Koopjesjagers sloegen hun slag na de stevige verliezen van de laatste tijd. Zij zagen zich gesteund door de stevige daling van de energieprijzen. In Amsterdam werden onder andere de aandelen van banken en betaalbedrijven als ING en ABN AMRO en Adyen opgepikt. Olie- en gasconcern Shell was de enige daler in de AEX-index.

ING en Adyen sloten met winsten van 11,7 en 12,2 procent. Shell sloot de rij met een verlies van 2,7 procent. De daling van Shell was in het kielzog van de prijsval van olie. Een vat Brentolie werd 6,9 procent goedkoper op 119,02 dollar en Amerikaanse olie daalde 6,2 procent in prijs tot 116,09 dollar per vat.

De olieprijzen stegen de afgelopen dagen juist sterk. De Verenigde Staten hebben de import van olie, gas en kolen uit Rusland verboden, maar kochten sowieso al weinig van deze grondstoffen van het land. Het Verenigd Koninkrijk wil de aankoop van Russisch olie pas later dit jaar stoppen. De landen van de G7 praten later deze week over eventuele stappen die kunnen worden gezet om minder afhankelijk te worden van olie en gas uit Rusland. De Europese Unie stelt nog geen verbod op Russische olie en gas in, maar wil wel de afname van gas uit het land flink verminderen. Door het uitblijven van een Europees verbod op Russisch gas ging de gasprijs flink omlaag.

Rusland

Verder zorgden opmerkingen van een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken voor enige opluchting. Volgens het Kremlin is het omverwerpen van de Oekraïense regering niet het plan. Ook zou Rusland tijdens een volgende gespreksronde met Oekraïne significante vooruitgang willen boeken.

Verschillende AEX-fondsen kondigden verder aan hun activiteiten in Rusland terug te schroeven of te stoppen. Het gaat onder andere om Heineken, Unilever en Universal Music Group die tot 8,3 procent wonnen.

Basic-Fit

De MidKap klom 5,5 procent tot 980,07 punten. De index met middelgrote fondsen werd aangevoerd door metalenspecialist AMG en ABN AMRO met winsten tot 12,8 procent. Basic-Fit won bijna 10 procent. De fitnessketen leed een miljoenenverlies in 2021 door de lockdowns vanwege het coronavirus, maar voorziet voor dit jaar een flinke omzetstijging.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs eindigden tot bijna 8 procent hoger. De euro was 1,1081 dollar waard, tegenover 1,0884 dollar een dag eerder.