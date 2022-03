RCC: Shell maakte misleidende reclame over elektrische laadpalen

De paginagrote advertentie van Shell met de tekst ‘Wij maken elektrisch rijden makkelijker’ is misleidend, heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld. Onder de koptekst over elektrisch rijden was te lezen: ‘Met bijna 47.000 laadpunten. Wij veranderen. We willen. We moeten. We doen het.’

De reclame suggereert dat deze 47.000 laadpunten dankzij Shell gerealiseerd zijn, wat niet waar is, stelt de RCC. Slechts een deel van de laadpalen voor elektrische auto’s heeft Shell wel gerealiseerd. Het bedrijf plaatste de advertentie in november paginagroot in NRC en de Volkskrant. Shell kan de komende twee weken in beroep tegen de uitspraak.

Ook in februari werd het olie- en gasbedrijf al meermaals op de vingers getikt door de commissie. Zo beweerde Shell onder meer dat het verandert in ‘één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland’, wat eveneens onder deze krantenadvertentie werd gesteld. Deze uitspraak is ook misleidend, oordeelde de RCC in februari al. Shell ging tegen de eerdere uitspraken niet in beroep.

De organisatie Reclame Fossiel Vrij is teleurgesteld dat de uitspraken van de Reclame Code Commissie pas volgen nadat de reclamecampagne van Shell al maanden afgelopen is. ‘De fossiele industrie misleidt al decennia via reclames. Soms wordt dat misleiden achteraf wel ontmaskerd, als oplettende burgers de moeite nemen om een klacht in te dienen, maar dan is het al te laat.’