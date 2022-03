VluchtelingenWerk: pak leefomstandigheden in de noodopvang aan

De Nederlandse overheid moet dringend de leefomstandigheden in de noodopvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers aanpakken. Die oproep doet VluchtelingenWerk Nederland in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Volgens de organisatie is "de rek eruit" bij circa 7000 mensen die in de noodopvang verblijven. "Dit dreigt ook het voorland van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland te worden."

VluchtelingenWerk baseert zich op eigen onderzoek in 22 van de 37 noodopvanglocaties in Nederland. Die zijn ingericht vanwege de hoge druk op de reguliere asielopvang en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), dat de asielaanvragen afhandelt. Volgens de hulporganisatie zitten er veel mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Jemen in de noodopvang, die gevlucht zijn vanwege oorlog of het risico op vervolging.

Het gaat bijvoorbeeld om opvang in sporthallen, tentenkampen en hotels. "Slapeloze nachten, verveling en een totaal gebrek aan privacy en perspectief maakt bewoners wanhopig",zegt de vluchtelingenorganisatie over de woonomstandigheden. Met name over de opvang in grote hallen en tenten maakt VluchtelingenWerk zich zorgen. Zo is er geluidsoverlast omdat de kamers niet afgesloten zijn. "Bewoners bouwen een ernstig slaaptekort op. Vrouwen voelen zich er niet veilig. Bewoners kunnen in bijna alle locaties hun eigen eten niet bereiden. En krijgen meestal helemaal geen geld om eigen eten te kunnen kopen."

Druk verlichten

Sinds september zijn er volgens VluchtelingenWerk steeds meer noodopvanglocaties geopend. Door de instroom van Oekraïense vluchtelingen komen daar op korte termijn waarschijnlijk flink meer grote opvangplekken bij. Het kabinet heeft met de 25 veiligheidsregio's afgesproken dat zij ieder plek regelen voor 2000 mensen.

Volgens VluchtelingenWerk kunnen gemeenten helpen de druk op de asielopvang te verlichten door zelf vluchtelingen te huisvesten. Ook zijn er meer mogelijkheden beschikbaar om asielzoekers onder te brengen bij familie, stelt de organisatie. "Met de ruimte die hiermee vrijkomt zouden allereerst 250 kinderen uit de grootschalige noodopvanglocaties in een gewoon azc ondergebracht moeten worden - als het even kan voor de meivakantie. Ook roept VluchtelingenWerk op alles in het werk te stellen om het opnieuw oplopen van de wachttijden bij de IND een halt toe te roepen."