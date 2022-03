Volop vleesaanbiedingen bij supermarkten in Week Zonder Vlees

De Week Zonder Vlees, waar ook veel supermarkten zich aan hebben verbonden, is voor veel van die bedrijven nog geen reden de vleesaanbiedingen uit de schappen te weren. Volgens non-profitorganisatie ProVeg doen zeven grote supermarkten mee aan de actieweek maar doen veel van hen ook het vlees nog in de reclame.

Supermarktbedrijven Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo, Lidl, Plus en Spar zijn partner van de actieweek. Maar alleen Lidl en Spar hebben een week lang ook geen vlees in de aanbieding. De andere supermarkten hebben wel vlees in de reclame. Wel merkt ProVeg op dat Albert Heijn bijvoorbeeld de vleesaanbiedingen niet in de folder heeft gezet.

Volgens ProVeg zou de boodschap van de Week Zonder Vlees nog krachtiger zijn als supermarkten klanten niet verleiden vlees tegen lage prijzen in het karretje te stoppen. Wel merkt de organisatie dat er beweging is. Vier jaar gelden legde alleen Ekoplaza de vleespromotie stil. Daar kwam later Lidl bij.

Volgens ProVeg is het vooral belangrijk dat supermarkten hun beleid structureel aanpassen. Er moet minder worden gestunt met vlees. Daartegenover moeten plantaardige producten juist vaker in de aanbieding zijn. Volgens de organisatie heeft vaker een dagje geen vlees, vis en zuivel eten een enorm positieve impact op mens, dier en milieu.