Patiënt die harttransplantatie van varken ontving overleden

De 57-jarige man die twee maanden geleden als eerste mens een hart getransplanteerd kreeg van een genetisch aangepast varken is overleden, meldt het ziekenhuis in de Amerikaanse stad Baltimore waar de transplantatie plaatsvond. The New York Times sprak vlak na de transplantatie van een ‘medische primeur die hoop biedt voor honderdduizenden patiënten met falende organen’.

De patiënt had een ernstige hartziekte en had ermee ingestemd om bij wijze van experiment het hart van een varken te krijgen, nadat hij van verschillende wachtlijsten was verwijderd om een ​​menselijk hart te krijgen. Het is nog onduidelijk of zijn lichaam het orgaan heeft afgestoten. ‘Er is geen duidelijke oorzaak vastgesteld op het moment van zijn dood’, zei een woordvoerster van het ziekenhuis, het University of Maryland Medical Center.