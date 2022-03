Gündogan opgelucht na gelijk van rechter in kort geding

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan zegt ‘opgelucht’ te zijn dat de rechter haar gelijk gaf in het kort geding dat ze had aangespannen tegen Volt. De partij had haar in februari geschorst vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de rechter is Volt daartoe zonder juridische of inhoudelijke grondslag overgegaan.