Zwanenberg sluit soep- en knakworstenfabriek Voorthuizen

De fabriek in Voorthuizen biedt werk aan 145 voltijdsmedewerkers. Zwanenberg kreeg de productielocatie in handen na de overname van Struik in 2020. De coronapandemie en het snelle herstel uit de crisis zorgde voor verstoringen in de leveringsketen. Daarbij stegen de prijzen van onder andere logistiek, verpakkingen, grondstoffen maar ook energie in rap tempo. De oorlog in Oekraïne maakt dat alles nog duurder wordt, waardoor kostenbesparingen nog noodzakelijker zijn.

Het dichtgooien van de fabriek is naar verwachting in 2023 afgerond. De eerste onderhandelingen met de vakbonden zijn al gevoerd om tot een goede afwikkeling te komen, waarbij het doel is zoveel mogelijk werknemers te behouden. Ook omdat op de arbeidsmarkt sprake is van enorme krapte.

Zwanenberg telt in Nederland nu nog vier productielocaties. De bedoeling is om de fabriek in Oss uit te breiden. Verder heeft het bedrijf ook fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bij het bedrijf, dat jaarlijks circa 600 miljoen euro omzet draait, werken 1800 mensen.