Moskou erkent toch inzet van dienstplichtigen in Oekraïne

Het ministerie maakte bekend dat een aantal dienstplichtigen van bevoorradingseenheden gevangen is genomen door het Oekraïense leger. ‘Helaas hebben we verschillende feiten ontdekt over de aanwezigheid van dienstplichtigen in eenheden die deelnemen aan de speciale militaire operatie in Oekraïne. Vrijwel al deze soldaten zijn naar Rusland teruggestuurd’, aldus het ministerie. Het beloofde dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

