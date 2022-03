Meer dan 80.000 Oekraïense vluchtelingen in Duitsland

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 80.000 vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag. Dat zijn er dik 30.000 meer dan twee dagen geleden.

Het land wordt overweldigd door de grote stroom vluchtelingen, stelt een lid van het regionale parlement in de deelstaat Beieren. Hij spreekt er schande van dat sommige gevluchte Oekraïners de nacht in het station van München, waar een opvanglocatie is, op de grond hebben moeten doorbrengen. ‘Eigenlijk ontbreekt het aan alles: van elektriciteit tot toiletten tot slaapgelegenheid’, zei Fabian Mehring volgens de Duitse krant TZ.

Hij wijst erop dat tijdens corona vele levens in Beieren zijn gered en mensen goed zijn beschermd. ‘Het credo van ‘whatever it takes’ dat werd geformuleerd, moet nu ook gelden voor die mensen die onbeschrijfelijk lijden ervaren als gevolg van de aanval van Poetin op Oekraïne en die ons om hulp vragen’, aldus Mehring.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR maakte eerder woensdag bekend dat ruim 2,15 miljoen mensen uit Oekraïne zijn gevlucht. Door het aanhoudende geweld vluchten dagelijks nog steeds veel mensen het land uit. Het is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen precies in Duitsland zijn aangekomen, omdat er in de Europese Unie geen grenscontroles zijn.