Verenigde Naties bevestigen 516 burgerdoden in Oekraïne

Er zijn ook 908 burgers gewond geraakt, met name in Donetsk en Loehansk. Dat zijn de regio’s in het oosten van Oekraïne waar al acht jaar oorlog is. In de rest van Oekraïne zijn volgens de VN-cijfers iets minder gewonden gevallen, maar zijn wel veel meer sterfgevallen geregistreerd.

Het VN-mensenrechtenkantoor denkt dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid aanzienlijk hoger is omdat nog niet alle meldingen zijn geverifieerd. Daarnaast komt informatie soms pas later binnen.