Ook Wall Street toont herstel na recente verliezen

De beurzen in New York toonden woensdag duidelijk herstel na de koersverliezen in de afgelopen dagen. Een stabilisatie van de prijzen van grondstoffen zorgde in Europa ook al voor flinke hogere beurskoersen. De markten blijven echter zeer grillig door de onzekerheid die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne, waarbij grote koersdalingen worden afgewisseld met sterke oplevingen.