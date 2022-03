Boycot Rusland kost McDonald’s maandelijks 45 miljoen euro

Het concern besloot onlangs zijn 847 restaurants in Rusland dicht te doen omdat het volgens het bedrijf onmogelijk is het menselijk leed bij de Oekraïners te negeren. In totaal heeft McDonald's zo'n 62.000 werknemers in het land. Zij zullen worden doorbetaald, belooft McDonald's.

De boycot door McDonald's zet mogelijk andere bedrijven die in Rusland actief zijn ook onder druk om het voorbeeld van de Amerikanen te volgen. Yum Brands, het moederbedrijf van kiprestaurants KFC, besloot eerder niet langer te investeren in uitbreiding in Rusland. Maar het sluiten van lokale fastfoodrestaurants is volgens dat bedrijf moeilijk af te dwingen omdat die worden gerund door onafhankelijke franchiseondernemers.