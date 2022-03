Minister: komst Oekraïense kinderen zal veel vragen van onderwijs

Het zal veel van het onderwijs vragen als grote aantallen Oekraïense kinderen naar Nederland komen, denkt minister Dennis Wiersma (Onderwijs). Hij zegt dat het scholen de afgelopen twee jaar ‘over de schoenen liep’ door corona en dat de context daardoor ‘ingewikkeld’ is. Wel benadrukt hij dat alle kinderen in Nederland, ongeacht hun status, recht hebben op onderwijs, ‘en dat gaan we dan ook meteen bieden’.