Moskou: Russisch graan eerst voor eigen gebruik

‘Het is belangrijk om de voedselmarkt in balans te houden en we houden de prijzen van de meest essentiële levensmiddelen scherp in de gaten, waaronder brood.’ Volgens hem is er een grote vraag naar Russisch graan in het buitenland en neemt de graanprijs toe. ‘Het is daarom noodzakelijk dat we die grondstoffen vooral aan de eigen bakkerij-industrie leveren.’

De graanprijzen zijn hard gestegen door de oorlog in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Ook Oekraïne is een belangrijke graanproducent, maar door de oorlog zal een deel van de oogst verloren gaan. Kiev kondigde eerder op de dag nog aan dat er een verbod komt op de uitvoer van verschillende graansoorten. Het land wil daarmee zorgen voor genoeg voedsel voor de eigen bevolking en het leger tijdens de oorlog.